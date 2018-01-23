Глава ВТБ сравнил новые санкции против России с объявлением войны

Введение новых американских санкций против России будет подобно объявлению войны. С таким заявлением в интервью The Financial Times выступил президент ВТБ Андрей Костин.

Он считает, что за экономическими санкциями против государственных институтов последует отзыв послов. По мнению банкира, мир находится на пороге новой гонки вооружений.

«НАТО требует больше оружия и распространяет больше оружия в Европе, а Россия будет принимать контрмеры», - пояснил он. По его словам, сейчас ситуация хуже, чем в годы холодной войны.

Напомним, в конце января ожидается публикация Минфином США так называемого «Кремлевского доклада», в котором будут прописаны санкции против ближайшего окружения президента Путина.