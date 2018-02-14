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Глава ВЦИОМ уверен, что Грудинин сбреет усы после выборов

14 Февраля 2018 в 15:55
Глава ВЦИОМ уверен, что Грудинин сбреет усы после выборов

Действующего президента РФ Владимира Путина поддерживают 71,5% россиян, кандидата от КПРФ предпринимателя Павла Грудинина — 7,3%, лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,5%. Таковы данные последнего опроса ВЦИОМ, передает Ura.ru.   

По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, соотношение политических сил в последний месяц варьируется незначительно. Он отметил, что с января значительно выросла узнаваемость Грудинина. В начале года о нем знали лишь 46% россиян, сейчас уже порядка 70%. При этом рейтинг Грудинина за это время практически не вырос: он не дотягивает до рейтинга КПРФ, которую поддерживают 9,6% россиян.

Федоров отметил, что выдвинуть от партии не Зюганова, а Грудинина было хорошим ходом: рейтинг лидера КПРФ в декабре был всего 3,3%-3,7% и шансов на второе место в гонке у него почти не было. Однако глава ВЦИОМ заявил, что вряд ли Грудинину удастся набрать на выборах 15% голосов и после 18 марта ему придется сбрить усы.

Ранее в интервью предпринимателю Юрию Дудя Павел Грудинин пообещал сбрить усы, если наберет меньше 15% голосов на выборах.

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