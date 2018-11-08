Глава Ростуризма предложил создать туры на Байконур

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов предложил разработать российско-казахстанские туры на Байконур с посещением запусков ракет-носителей и музейных экспозиций, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Одним из перспективных направлений российско-казахстанского взаимодействия в сфере туризма является создание трансграничных круизных маршрутов на Каспии.

Одним из перспективных направлений российско-казахстанского взаимодействия в сфере туризма является создание трансграничных круизных маршрутов на Каспии



Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин передал Федеральное агентство по туризму в ведение Министерства экономического развития. В частности подразумевается осуществление ведомством надзора за деятельностью туроператоров. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Ранее эта отрасль контролировалась Министерством культуры. Эксперт туристической отрасли, гендиректор туроператора DSBW-Tours Карен Гончаров в эфире НСН рассказал, что подобные изменения должны привести к положительным результатам в отрасли.