Четверг
07 марта
USD 65.84
EUR 74.42
Горячие новости

Глава Роструда перейдёт работать в Минтруда

7 Марта 2019 в 13:27
Глава Роструда перейдёт работать в Минтруда

Глава Роструда Всеволод Вуколов вскоре покинет свой пост и займёт должность замглавы Минтруда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близкие к министерству.

Отмечается, что в Минтруда он займётся вопросами государственной политики в трудовых отношениях, вопросами заработных плат работников, доходов граждан России и уровня их жизни.

Напомним, что Вуколов занимает пост руководителя Федеральной трудовой инспекции с 2013 года. Одной из функций организации считается борьба с задолженностью по зарплате. По данным Росстата, на 1 февраля 2019 года долги по зарплате в стране составили 2,7 миллиарда рублей, что на 12% больше, чем было в январе.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.