Глава Роструда перейдёт работать в Минтруда

Глава Роструда Всеволод Вуколов вскоре покинет свой пост и займёт должность замглавы Минтруда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близкие к министерству.

Отмечается, что в Минтруда он займётся вопросами государственной политики в трудовых отношениях, вопросами заработных плат работников, доходов граждан России и уровня их жизни.

Напомним, что Вуколов занимает пост руководителя Федеральной трудовой инспекции с 2013 года. Одной из функций организации считается борьба с задолженностью по зарплате. По данным Росстата, на 1 февраля 2019 года долги по зарплате в стране составили 2,7 миллиарда рублей, что на 12% больше, чем было в январе.