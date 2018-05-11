Глава Ростехнадзора по СЗФО арестован в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО начальника Северо-Западного управления Федеральной службы экологического, технологического и атомного надзора 57-летнего Григория Слабикова, обвиняемого в мошенничестве с 4 763 350 000 рублей.

«Интерфакс» сообщил, что Слабиков подозревается в получении денег от представителей саморегулируемых организаций в рамках дела о хищении миллиардов рублей из их компенсационных фондов.

Слабиков был назначен руководителем Северо-Западного управления Ростехнадзора в 2009 году.

Ростехнадзор осуществляет функции по контролю и надзору в сфере технологического и атомного надзора, безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения), безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений), безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения.