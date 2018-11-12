Глава Петербурга назначил своим советником победителя Конкурса «Лидеры России»

Советником врио губернатора Петербурга Александра Беглова по работе с молодежью стала победитель Конкурса «Лидеры России» 2017 года Юлия Аблец. Помимо нее глава региона назначил еще четырех советников, а также нового руководителя аппарата губернатора, сообщает лидерыроссии.рф.



Юлия Аблец до этого занимала руководящие посты в группе компаний «Деловые линии» и являлась секретарем Экспертного совета ФАС России по вопросам организационного проектирования и управления персоналом. На новом месте ей предстоит заниматься развитием социальных лифтов, общественных проектов и образовательных форматов для талантливой молодёжи.



Ранее во время пресс-конференции в НСН исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина высказала позицию организации по поводу сохранения главой регионального департамента молодежной политики Ольгой Глацких своего поста после скандала.



