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Глава Петербурга назначил своим советником победителя Конкурса «Лидеры России»

12 Ноября 2018 в 14:21
Глава Петербурга назначил своим советником победителя Конкурса «Лидеры России»

Советником врио губернатора Петербурга Александра Беглова по работе с молодежью стала победитель Конкурса «Лидеры России» 2017 года Юлия Аблец. Помимо нее глава региона назначил еще четырех советников, а также нового руководителя аппарата губернатора, сообщает лидерыроссии.рф. 

Юлия Аблец до этого занимала руководящие посты в группе компаний «Деловые линии» и являлась секретарем Экспертного совета ФАС России по вопросам организационного проектирования и управления персоналом. На новом месте ей предстоит заниматься развитием социальных лифтов, общественных проектов и образовательных форматов для талантливой молодёжи. 

Ранее во время пресс-конференции в НСН исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина высказала позицию организации по поводу сохранения главой регионального департамента молодежной политики Ольгой Глацких своего поста после скандала.

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