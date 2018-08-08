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Глава Пентагона допустил применение армии против вмешательства РФ в выборы США

8 Августа 2018 в 08:42
Глава Пентагона допустил применение армии против вмешательства РФ в выборы США

Министр обороны США Джеймс Маттис допустил использование американской армии для противостояния возможному российскому вмешательству в предстоящие промежуточные выборы США в ноябре 2018 года, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Marine Corps Times.

По словам главы Пентагона, армия США являются частью защиты Конституции, целостности выборов и американских ценностей.

Маттис добавил, что приписываемые России попытки повлиять на американские выборы президента в 2016 году были одобрены российским правительством. Тем самым, он согласился с заключением американских спецслужб.

«Я полагаю, что вмешательство произошло с официальной поддержкой России. Однако, не только так. Были и другие действия, которые возможно напрямую не приписываются к официальной России. Но мы просмотрели все и можем отследить, по крайней мере, части этого до российского правительства», — сказал министр обороны США.

Отметим, что об этом Маттис рассказал во время церемонии Пентагона для британского министра обороны Гэвина Уильямсона, который ранее посоветовал России «уйти и заткнуться».

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