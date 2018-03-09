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Глава «Офицерского корпуса» отверг обвинения в покушении на Порошенко

9 Марта 2018 в 15:25
Глава «Офицерского корпуса» отверг обвинения в покушении на Порошенко

Руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан в суде отверг все предъявляемые ему обвинения.

На соответствующий вопрос судьи Рубан ответил, что об оружии ничего не знал. Его задачей была перевозка мебели.

«Я только должен был перевезти один товар на ту сторону... я должен был перевезти мебель. О наличии оружия я ничего не знал. Все остальное я отрицаю», - заявил Рубан, слова которого приводит «Украинская правда».

Ранее Рубан был задержан на КПП в Донецкой области при попытке проникнуть на подконтрольную Киеву территорию. В его фургоне обнаружили спрятанные в мебели гранатометы и мины калибром 122 мм. В СБУ обвинили Рубана в подготовке теракта в дипквартале Киева и покушении на президента Украины Петра Порошенко, главу МВД Арсена Авакова, а также экс-премьера страны Арсения Яценюка, пишет Газета.ру

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