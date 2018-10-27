Глава «Нафтогаз» рассказал о провалах в украинской экономике

Украина стремительно теряет шансы не то, чтобы выбиться в лидеры экономического рынка, но даже стать «середнячком». Об этом заявил главный исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев.

«Мы — классический фейл-кейс. Не лидеры и не середнячки», — заявил Коболев журналистам.

Он отметил, что с каждым годом Украине все сложнее быть конкурентоспособной в разных областях экономики. В ближайшей перспективе самым главным фактором развития станет наличие в стране квалифицированных кадров.