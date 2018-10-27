Глава «Нафтогаз» рассказал о провалах в украинской экономике

Украина стремительно теряет шансы не то, чтобы выбиться в лидеры экономического рынка, но даже стать «середнячком». Об этом заявил главный исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев.
«Мы — классический фейл-кейс. Не лидеры и не середнячки», — заявил Коболев журналистам.
Он отметил, что с каждым годом Украине все сложнее быть конкурентоспособной в разных областях экономики. В ближайшей перспективе самым главным фактором развития станет наличие в стране квалифицированных кадров.Накануне «Нафтогаз» обвинили в финансовых махинациях и вымывании денег из Украины. Глава украинской платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что власти страны вводят народ в заблуждение. Утверждая, что «слезли с российской газовой иглы», они заставляют украинцев переплачивать за голубое топливо, пишут «Известия».