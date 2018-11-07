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Глава МВД Кубани не вынес неполного соответствия

7 Ноября 2018 в 19:10
Глава МВД Кубани не вынес неполного соответствия

Руководитель Главного управления МВД по Краснодарскому краю Владимир Виневский отправлен в отставку. Об этом сообщает Телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее генерал-лейтенанта полиции Виневского привлекли к дисциплинарной ответственности. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил ему в мае неполное служебное соответствие в связи с безнаказанностью «черных лесорубов» на Кубани. За два прошедших года местная полиция сумела довести до суда всего одно дело о незаконной заготовке древесины.

Владимир Виневский возглавлял региональный кубанский главк МВД с февраля 2011 года.

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