Глава МВД Кубани не вынес неполного соответствия

Руководитель Главного управления МВД по Краснодарскому краю Владимир Виневский отправлен в отставку. Об этом сообщает Телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее генерал-лейтенанта полиции Виневского привлекли к дисциплинарной ответственности. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил ему в мае неполное служебное соответствие в связи с безнаказанностью «черных лесорубов» на Кубани. За два прошедших года местная полиция сумела довести до суда всего одно дело о незаконной заготовке древесины.

Владимир Виневский возглавлял региональный кубанский главк МВД с февраля 2011 года.