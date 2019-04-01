Глава МВД Ингушетии подал в отставку

Глава Министерства внутренних дел Ингушетии Дмитрий Кава подал в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в региональных силовых структурах.

Уточняется, что Кава подал в отставку в связи с событиями в Магасе. Однако официального подтверждения этой информации нет, сообщает Ura.ru. на данный момент на МВД Ингушетии Кава прописан, как министр внутренних дел республики.

Ранее,26 марта, в Магасе прошла акция протеста. В том числе, поводом ее проведения значились требования распустить Народное собрание Ингушетии и добивались отставки главы республики.