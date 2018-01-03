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Глава мормонов Томас Монсон скончался в США в возрасте 90 лет

3 Января 2018 в 15:46
Глава мормонов Томас Монсон скончался в США в возрасте 90 лет

В США на 91-м году жизни умер Томас Монсон - глава религиозной организации мормонов – Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Об этом сообщили журналистам в церкви.

Монсона скончался в своем доме в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). В церкви отметили, что он был примером для более чем 16 млн верующих, которых научил как именно нужно следовать наставлениям Иисуса Христа.

Кто станет преемником Монсона пока неизвестно, пишет «Интерфакс».

Монсон был 16-м президентом организации, начиная с 2008 года.

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