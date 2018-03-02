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Глава Минстроя оценил благоустройство Ростова-на Дону

2 Марта 2018 в 16:48
Глава Минстроя оценил благоустройство Ростова-на Дону

 Михаил Мень в эфире НСН прокомментировал объекты города, благоустроенные в рамках приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», которые он осмотрел в ходе рабочего визита в г. Ростов-на-Дону.

В ходе рабочего визита в г. Ростов-на-Дону глава Минстроя России Михаил Мень посетил несколько общественных объектов, благоустроенных в рамках приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». Среди мест, которые осмотрел министр - сквер у стадиона, построенного к ЧМ-2018, а также набережная правого берега реки Дон, благоустроенная по концессионному соглашению. 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень заявил, что срок реализации концессионного соглашения данного объекта составляет 32 года.

«Набережная в Ростове -  яркий и успешный пример того, что концессионеры могут и должны приходить в сферу благоустройства инфраструктуры городов. В настоящее время Минстрой России прорабатывает механизм коробочного кредитного решения в сфере городской среды совместно с государственным банком «Российский капитал». Эта деятельность будет осуществляться по аналогии с существующим механизмом в сфере ЖКХ», - прокомментировал он.

Глава Минстроя России также посетил проектное обсуждение общественных пространств, которые вошли в городское рейтинговое голосование.

 «Проекты благоустройства городских пространств делаются для людей, местных жителей, которые потом эти пространства будут использовать. Именно они должны сказать, какие объекты нуждаются в благоустройстве в первую очередь. С 2018 года проведение рейтинговых голосований в субъектах стало обязательным», - отметил министр.

 Реализация приоритетного проекта Минстроя России «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году. На мероприятия по благоустройству общественных пространств и дворов из федерального и региональных бюджетов было направлено 42,2 млрд рублей. Сообщается, что на данный момент уже благоустроено более 20 тысяч дворов и около 3 тысяч общественных пространств.

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