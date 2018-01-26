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Глава Минспорта Канады ушёл в отставку из-за сексуальных домогательств

26 Января 2018 в 13:27
Глава Минспорта Канады ушёл в отставку из-за сексуальных домогательств

Министр спорта Канады Кент Хехр ушёл в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Теперь его обязанности будет выполнять глава министерства науки Кирсти Дункан, сообщает CBC News.

Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо подчекрунл, что граждане имеют право жить без притеснений, сообщает Газета.ру.

«Притеснения любого рода неприемлемы. У канадцев есть право жить и работать в обществе, свободном от притеснений», - заявил Трюдо.

Ранее американский суд приговорил к 175 годам заключения экс-врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара. Его признали виновным в сексуальных домогательствах к 150 женщинам, сообщает «Свободная Пресса».

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