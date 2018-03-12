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Глава Минфина рассказал о стабильном курсе рубля

12 Марта 2018 в 12:55
Глава Минфина рассказал о стабильном курсе рубля

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в ближайшее время резкого скачка курса рубля ожидать не стоит, он будет стабильным. По его словам, зависимость национальной валюты от цен на энергоресурсы снизилась.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил, что в текущем году каких-либо значительных изменений реального курса рубля не прогнозируется, передает RT.

Бюджет страны в 2018 году будет сбалансирован, если цена нефть не опустится ниже 55 долларов за баррель. В понедельник в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже ICE Futures майские контракты на поставку нефти сорта Brent составляли 65,1 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть WTI - 61,76 доллара за баррель.

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