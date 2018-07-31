Глава МИД Японии предложил Лаврову обсудить мирный договор

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что предполагает обсудить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым детали возможного заключения мирного договора между странами. По его словам, это будет касаться и совместной деятельности на Курильских островах.

Напомним, официально между странами до сих пор не заключен мир, а вопрос о принадлежности Курильских островов является после окончания Второй Мировой Войны основным направлением дипломатических отношений Японии с СССР, (а впоследствии с РФ).