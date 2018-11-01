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Глава МИД Великобритании перепутал Россию с Китаем и пригрозил «последствиями»

1 Ноября 2018 в 07:56
Глава МИД Великобритании перепутал Россию с Китаем и пригрозил «последствиями»

Великобритания пригрозила России «очень высокой ценой», в том случае, если она не вернётся в «основанную на правилах международную систему». Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант, выступая в исследовательском институте Policy Exchange.

«До недавнего времени я считал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы, мы были очень рады возможности совсем новых отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена бывшего СССР, но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 – в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери», — приводит цитату Ханта РИА Новости.

Отметим, что в своем выступлении глава британского МИД назвал Россию Китаем, что насмешило всех присутствовавших.

Напомним, 4 марта 2018 года в Солсбери были отравлены полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сообщалось, что при инциденте было использовано отравляющее вещество «Новичок» российского производства. Лондон назвал главными подозреваемыми двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, а расследование Bellingcat показало, что под этими именами скрывались высокопоставленные сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН назвал трагикомедией историю Петрова-Мишкина и Боширова-Чепиги.
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