Глава МИД Великобритании перепутал Россию с Китаем и пригрозил «последствиями»

Великобритания пригрозила России «очень высокой ценой», в том случае, если она не вернётся в «основанную на правилах международную систему». Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант, выступая в исследовательском институте Policy Exchange.

«До недавнего времени я считал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы, мы были очень рады возможности совсем новых отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена бывшего СССР, но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 – в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери», — приводит цитату Ханта РИА Новости.

Отметим, что в своем выступлении глава британского МИД назвал Россию Китаем, что насмешило всех присутствовавших.