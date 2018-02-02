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Глава МИД Украины пообещал санкции против немецких компаний, работающих в Крыму

2 Февраля 2018 в 15:32
Глава МИД Украины пообещал санкции против немецких компаний, работающих в Крыму

Киев отреагирует на деятельность немецких компаний в Крыму. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, у страны есть определённые правовые механизмы.

«У нас в распоряжении есть широкий выбор правовых механизмов, которыми мы можем оперировать. В настоящее время мы находимся в процессе поиска взвешенного решения», - цитирует слова Климкина Rheinische Post.

При этом Климкин не стал рассказывать, какие санкции будут применены против компаний Германии.

Напомним, глава МИД Украины ещё в начале января говорил о необходимости воздействовать на компании, которые не прислушиваются к запрету Евросоюза и продолжают работать в Крыму. Тогда политик подчеркнул, что необходимо применять не только политический, но и юридический метод.

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