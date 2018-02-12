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Глава МИД Нидерландов признался, что лгал о своей встрече с Путиным

12 Февраля 2018 в 19:22
Глава МИД Нидерландов признался, что лгал о своей встрече с Путиным

Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра в интервью изданию Volkskrant признался, что солгал о личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает URA.RU.

«Тогда я решил, что это важная геополитическая история, которая может иметь серьезные последствия. Поэтому решил рассказать ее от своего лица, чтобы не раскрывать личность человека, который действительно находился там. Потому что это могло иметь последствия для него или его компании», — пояснил министр.

Ранее глава МИД Нидерландов утверждал, что лично слышал высказывания Владимира Путина о притязаниях РФ на территорию соседних государств. В частности, заявлял Зейлстра, речь шла «Великой России», в которую должны войти Белоруссия, Украина и Прибалтика.

Признание министра было сделано незадолго до официальной встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. Зейлстра также сообщил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был оповещен о сделанном ранее ложном заявлении.
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