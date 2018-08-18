Глава МИД Австрии подарила Путину танец

Фото: @Kremlinpool_RIA

Президент РФ Владимир Путин станцевал с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, свадьбу которой посетил в качестве гостя в субботу. Сообщили местными СМИ.

На кадрах видно, как российский лидер танцует с невестой. Также журналисты засняли прощание Путина с супругами, отметив, что глава российского государства сделал это по-немецки.





Путин покинул мероприятие вскоре после церемонии бракосочетания. Глава РФ отправился в Берлин, где сегодня состоится его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что стороны планируют обсудить ситуацию на Украине и в Сирии, а также реализацию проекта газопровода «Северный поток-2». Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН подтвердил, что в Германии встречу Путина и Меркель все с нетерпением ждут.