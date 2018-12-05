Глава МИ-6 обвинил Россию в нарушении одного из главных правил шпионажа

Глава МИ-6 Алекс Янгер заявил, что Россия нарушила одно из главных правил шпионажа попыткой покушения на двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери после его помилования в рамках обмена на других шпионов в 2010 году, сообщает Североамериканское бюро НСН.

По словам главы британской разведки, Великобритания считала достоверным помилование перебежчика со стороны России, но после атаки на Скрипаля и его дочь, в которой Лондон обвиняет Россию, «все ставки аннулированы».

Алекс Янгер добавил, что британским разведчикам пришлось переосмыслить свое представление о России после инцидента в Солсбери. Об этом глава МИ-6 рассказал в своем выступлении перед студентами Сент-Эндрюсского университета в Шотландии, пишет Financial Times.

Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был осуждён в России за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли вместе с группой других шпионов на российских разведчиков, задержанных в США, включая Анну Чапман.