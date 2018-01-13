Глава МЭР Орешкин предрек «драку» наставников за участников «Лидеров России»

На конкурсе управленцев «Лидеры России» конкуренция не только среди участников, но и среди наставников. Об этом рассказал журналистам глава МЭР Максим Орешкин. Он уверен, что за талантливых управленцев будут «драться» и наставники, и работодатели.

«Драка не только тех, кто пытается в конкурсе выиграть, но и тех, кто потом будет пытаться этих людей принять к себе на работу», - сказал Орешкин, слова которого приводит ТАСС.

Глава МЭР отметил, что планирует лично ознакомиться с резюме некоторых участников.

Наставниками участников конкурса являются главы корпораций, федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов.

Напомним, конкурс Лидеры России - соревнование управленцев нового поколения, которое проводит Администрация президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения Владимира Путина.