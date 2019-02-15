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Глава коллекторов стал первым арестованным по делу Baring Vostok

15 Февраля 2019 в 15:46
Глава коллекторов стал первым арестованным по делу Baring Vostok

Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу первого задержанного по делу основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви. Арестован руководитель «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, передает RT.

Ранее сегодня стало известно о задержании Калви и ещё пяти топ-менеджеров по подозрению в хищении двух с половиной миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве в рамках коммерческого спора по банку «Восточный экспресс».

Как уточняет «Русская планета», вместе с Калви задержаны бывший председатель правления банка «Восточный экспресс» Алексей Кордичев, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров.


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