Глава коллекторов стал первым арестованным по делу Baring Vostok

Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу первого задержанного по делу основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви. Арестован руководитель «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, передает RT .

Ранее сегодня стало известно о задержании Калви и ещё пяти топ-менеджеров по подозрению в хищении двух с половиной миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве в рамках коммерческого спора по банку «Восточный экспресс».

Как уточняет «Русская планета» , вместе с Калви задержаны бывший председатель правления банка «Восточный экспресс» Алексей Кордичев, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров.