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Глава Хорватии выступила против изоляции России

16 Июля 2018 в 08:17
Глава Хорватии выступила против изоляции России

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила в интервью Associated Press, что вместо изоляции России необходимо вести с ней диалог по вопросам борьбы с общими угрозами.

Глава Хорватии выразила надежду, что президенты России и США смогут договориться на предстоящей в Хельсинки встрече, сообщает «Свободная пресса». По ее словам, лидеры двух стран должны помнить, что на них лежит ответственность за трансатлантические отношения и глобальную стабильность.

Как отмечают argumenti.ru, Грабар-Китарович обеспокоена действиями России в юго-восточной Европе. Тем не менее, хорватский президент настаивает на важности налаживания диалога с Москвой, а не на принятии радикальных мер против России.

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