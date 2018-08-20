Понедельник
20 августа
USD 66.88
EUR 76.18
Горячие новости

Глава Хакасии предложил создать «туристическое кольцо» в Сибири

20 Августа 2018 в 19:08
Глава Хакасии предложил создать «туристическое кольцо» в Сибири

Глава республики Хакасия Виктор Зимин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложил объединить регионы Сибири в «туристическое кольцо». Для этого, по его словам, необходимо построить автомобильные дороги.

«Кузбасс, Горный Алтай, Алтай - это уникальное, я считаю, туристическое кольцо. Вы не понаслышке знаете, уникальные регионы в области туризма - Горный Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Тува и Хакасия», - сказал Зимин.

По его словам, проблема в том, что между этими регионами сейчас нет автомобильного сообщения, говорится на сайте Кремля. По словам Зимина, он уже обсудил эту тему в министром транспорта по этой программе, необходимо лишь соответствующее поручение президента.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.