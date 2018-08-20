Глава Хакасии предложил создать «туристическое кольцо» в Сибири

Глава республики Хакасия Виктор Зимин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложил объединить регионы Сибири в «туристическое кольцо». Для этого, по его словам, необходимо построить автомобильные дороги.

«Кузбасс, Горный Алтай, Алтай - это уникальное, я считаю, туристическое кольцо. Вы не понаслышке знаете, уникальные регионы в области туризма - Горный Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Тува и Хакасия», - сказал Зимин.

По его словам, проблема в том, что между этими регионами сейчас нет автомобильного сообщения, говорится на сайте Кремля. По словам Зимина, он уже обсудил эту тему в министром транспорта по этой программе, необходимо лишь соответствующее поручение президента.