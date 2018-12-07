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Глава исполкома ОНФ Анисимов стал замполпреда президента в ЦФО

7 Декабря 2018 в 12:52
Глава исполкома ОНФ Анисимов стал замполпреда президента в ЦФО

Руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов назначен заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева. Соответствующее распоряжение подписал глава кремлёвской администрации Антон Вайно, сообщает ТАСС.

Как отмечает Ura.ru, Анисимов будет отвечать за решение вопросов развития гражданского общества, взаимодействие с общественными и некоммерческими организациями. В пресс-службе ОНФ подтвердили переход главы исполкома на новую должность. На ближайшем заседании центрального штаба ОНФ будет избран приемник Анисимова.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил о серьёзном заделе, который оставляет после себя Алексей Анисимов. По словам Рошаля, за время, когда он возглавлял исполком, здесь зародилось и было воплощено в жизнь немало инициатив. В свою очередь вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева отметила серьёзный личный вклад Анисимова в успех ОНФ.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, член Центрального штаба ОНФ, заслуженный врач РФ Николай Говорин заявил в эфире НСН, что вопрос ограничения продажи алкоголя в торговых точках в жилых домах будет обсуждаться с гражданами. 

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