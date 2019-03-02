Глава ГУ МЧС Дагестана выехал в село Тисси-Ахитли

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов выехал на место пожара в селении Тисси-Ахитли Цумадинского района, передает RT.
Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 1500 квадратных метров.
В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в тушении принимало участие местное население. По предварительной информации пострадавших нет.
К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечено 12 человек и 3 единицы техники.