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Глава ГУ МЧС Дагестана выехал в село Тисси-Ахитли

2 Марта 2019 в 00:38
Глава ГУ МЧС Дагестана выехал в село Тисси-Ахитли

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов выехал на место пожара в селении Тисси-Ахитли Цумадинского района, передает RT.

Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 1500 квадратных метров.

В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в тушении принимало участие местное население. По предварительной информации пострадавших нет.

К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечено 12 человек и 3 единицы техники.

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