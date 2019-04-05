Глава ГИБДД Москвы уходит в отставку

ФОТО: Пресс-служба ГИБДД Москвы

Начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко уходит в отставку. Эту информацию подтвердили в столичном главке МВД. При этом СМИ сообщают, что Коваленко уже попрощался с личным составом, а также рассказал о своем уходе.

Как напоминает RT, в конце марта Виктор Коваленко, а также несколько сотрудников ГИБДД получили предупреждения о неполном служебном соответствии. Оно было вынесено после громкого ДТП со смертельным исходов. Авария произошла на Можайском шоссе в ночь на 25 марта.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Mercedes Gelandewagen и «Нива». Травмы, не совместимые с жизнью, получила женщина, находившаяся за рулём второй машиной, и ребёнок. Ещё один человек был госпитализирован. Водитель Gelandewagen скрылся с места аварии.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к участнику ДТП на Можайском шоссе и попросил его явиться в правоохранительные органы.

Мужчина пришёл в полицию 29 марта.