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Глава ГИБДД Москвы уходит в отставку

5 Апреля 2019 в 12:16
Глава ГИБДД Москвы уходит в отставку
ФОТО: Пресс-служба ГИБДД Москвы

Начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко уходит в отставку. Эту информацию подтвердили в столичном главке МВД. При этом СМИ сообщают, что Коваленко уже попрощался с личным составом, а также рассказал о своем уходе.

Как напоминает RT, в конце марта Виктор Коваленко, а также несколько сотрудников ГИБДД получили предупреждения о неполном служебном соответствии. Оно было вынесено после громкого ДТП со смертельным исходов. Авария произошла на Можайском шоссе в ночь на 25 марта. 

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Mercedes Gelandewagen и «Нива». Травмы, не совместимые с жизнью, получила женщина, находившаяся за рулём второй машиной, и ребёнок. Ещё один человек был госпитализирован. Водитель Gelandewagen скрылся с места аварии.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к участнику ДТП на Можайском шоссе и попросил его явиться в правоохранительные органы.

Мужчина пришёл в полицию 29 марта.

 

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