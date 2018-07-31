Глава ФСИН: Видеорегистраторы сотрудников колоний будут выборочно проверять

Глава ФСИН Геннадий Корниенко заявил о намерении ввести выборочные проверки записей видеорегистраторов сотрудников колоний, сообщает РИА Новости. Такое решение было принято после резонансного случая избиения заключённого сотрудниками ярославской колонии №1.

По словам Корниенко, смотрители включают регистраторы «когда хотят», а записи проверяются только тогда, когда сотрудник сам напишет рапорт о внештатной ситуации.

«Мы введем такую меру: выборочно будем проверять — это большой пласт работы, но тем не менее — выборочно будем смотреть, что там записано в конце концов», — цитирует главу ФСИН «Газета.ру».

Ранее замдиректора ФСИН принёс извинения заключённому Евгению Макарову, пострадавшему от пыток сотрудниками колонии, напоминает RT. Запись издевательств над ним попала в прессу и придала делу огласку спустя год после инцидента. Запись был сделана на видеорегистратор сотрудника колонии.