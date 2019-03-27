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Глава ФНС рассказал о цифровой трансформации ведомства

27 Марта 2019 в 17:00
Глава ФНС рассказал о цифровой трансформации ведомства

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании Форума по налоговому администрированию. в своем докладе он рассказал, о цифровой трансформации в налоговых органах, сообщает Телеканал «360».

Спикер рассказал, что самым трудным на сегодняшний день является отслеживание финансовых потоков и транснациональных цепочек создания стоимости. Именно этот аспект и создает определенные риски для налогов. Мишустин сообщил, что для соответствия вызовам цифровой экономики, налоговая администрация должна трансформироваться в адаптивную цифровую платформу.

Помимо этого, во время своего выступления он также рассказал о создании ФНС России онлайн-касс. По заявлению руководителя, необходимо создать простую систему интернет-оплаты. Главным инструментом в решении этого вопроса должны стать мобильные приложения.

Мишустин рассказал, что благодаря цифровым технологиям в налоговом администрировании за пять лет ФНС увеличила поступления в бюджет почти в два раза.

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