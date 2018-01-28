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Глава ФЛГР Вяльбе рассказала, каких тренеров не допустили до ОИ

28 Января 2018 в 17:44
Глава ФЛГР Вяльбе рассказала, каких тренеров не допустили до ОИ

Тренеры, работавшие на Олимпиаде в Сочи, не получили разрешения от МОК и не поедут в Пхенчхан в составе российской делегации. Об этом сообщила журналистам глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«До Олимпиады не допущены те тренеры, которые работали на Играх 2014 года в Сочи, также был дисквалифицирован еще один наставник», — сказала Вяльбе, слова которой приводит  RT.

Ранее стало известно, что МОК не пригласил на ОИ-2018 22 российский тренера, в их числе оказались четыре наставника российских биатлонистов, пишет Газета.ру

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