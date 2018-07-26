Глава Facebook Цукерберг потерял почти $18 млрд

Состояние руководителя компании Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на 16 миллиардов, 800 миллионов долларов в связи с падением стоимости акций социальной сети на 24%. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Как отмечает Газета.ру , такое резкое снижение произошло после того, как финансовый директор Facebook Дэвид Венер объявил о предстоящем падении прибыли в третьем и четвертом кварталах.

В начале 2018 года один из разработчиков и основателей Facebook уже лишился около трёх с половиной миллиардов долларов. Так рынок отреагировал на его решение преобразовать принцип отбора приоритетных записей в новостной ленте социальной сети. На фоне финансовых потерь появились сообщения, что инвесторы Facebook ставят вопрос об отставке Цукерберга с поста председателя правления компании, отмечает RT .

После нового падения акций Facebook, Марк может переместиться с третьей строчки рейтинга самых богатых людей Земли на шестую.