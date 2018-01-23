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Глава ЦРУ призвал давать отпор России

23 Января 2018 в 21:10
Глава ЦРУ призвал давать отпор России

США осознают, что России необходимо давать отпор, заявил директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео.

«Нынешняя администрация глубоко осознает, что мы должны давать отпор русским, где бы мы их ни находили», сказал Помпео, выступая в Вашингтоне.

При этом он не привел какие-либо подробности, передает РИА «Новости».

Центральное разведывательное управление США - агентство Федерального правительства США, основной функцией которого является сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан. Основной орган внешней разведки и контрразведки США. Деятельность ЦРУ бывает сопряжена с возможностью её официального непризнания. Штаб-квартира ЦРУ, также известная как Разведывательный центр имени Джорджа Буша-старшего, находится в Лэнгли, округ Фэрфакс, штат Виргиния, в 13 км от Вашингтона.

ЦРУ входит в Разведывательное сообщество США, которым руководит Директор Национальной разведки.

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