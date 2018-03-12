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Глава ЦИК оценила подготовку Корпуса наблюдателей ОП Москвы на выборах президента

12 Марта 2018 в 17:35
Глава ЦИК оценила подготовку Корпуса наблюдателей ОП Москвы на выборах президента

Глава Центральной Избирательной Комиссии РФ (ЦИК РФ) Элла Памфилова познакомилась с работой созданного Общественной палатой Москвы Корпуса наблюдателей на выборах президента. Она отметила особую подготовку столичных общественных наблюдателей. По ее словам, в российской столице наработан уникальный опыт наблюдения за процессом голосования, общественные организации собрали пул наблюдателей, все они будут задействованы на предстоящих выборах президента. Памфилова уточнила, что будут востребованы все, начиная с Навального и общественной организации по защите прав избирателей «Голос». Все эти люди должны вывести выборы «на новый уровень, чтобы у людей не было сомнений».

Глава ЦИК РФ также обратилась к наблюдателям с призывом войти в контрольные группы, следящие за вводом бюллетеней в систему ГАС «Выборы».

Кроме того Памфилова высоко оценила подготовку Москвы к предстоящим выборам. По ее словам, город за свой счет оборудовал участки комплексами для электронного голосования и установил на всех участках видеонаблюдение.

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