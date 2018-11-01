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Глава британского МИД обвинил Москву в дестабилизации мирового порядка

1 Ноября 2018 в 07:41
Глава британского МИД обвинил Москву в дестабилизации мирового порядка

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия пытается дестабилизировать мировой порядок и не собирается прекращать свои действия в этом направлении. Выступая в британском парламенте, Хант в очередной раз обвинил Москву в якобы отравлении Скрипалей и рассказал об «огромной цене», заплаченной Кремлем, сообщает Североамериканское бюро НСН.

По словам главы британского МИД, спустя несколько лет российское руководство будет задаваться вопросом, стоила ли «атака» на Скрипалей «огромной дипломатической цены», которую заплатила Россия, пишет Express&Star.

Джереми Хант подчеркнул, что принимаемые британскими властями меры направлены не против российского народа, а против российского «режима».

Напомним, бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в марте текущего года после контакта с отравляющим веществом «Новичок» российского производства, утверждает британское следствие. Лондон назвал главными подозреваемыми двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, а расследование Bellingcat показало, что под этими именами скрывались высокопоставленные сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно.

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