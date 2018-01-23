Глава британского Генштаба предрёк «враждебные действия» со стороны РФ

Глава Генштаба Великобритании Николас Картер предположил, что Россия может начать враждебные действия так, как никто не сможет предположить. Причём произойти это должно, по его мнению, быстро. С такими словами Картер выступил в Королевском институте вооружённых сил 22 января.

«Они будут делать то, чего их оппонент не ожидает. Они воспользовались Сирией для создания экспедиционного потенциала, очень большое количество их офицеров получило великолепный боевой опыт», - заявил Картер.

Как уточнил генерал, российские офицеры получили «великолепный боевой опыт» в Сирии и испытали более 150 видов вооружений и оснащения, сообщает RT.

Ранее стало известно, что британский генерал предложил больше средств вкладывать в изучение слабых сторон России, сообщает Газета.ру .