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Глава «АвтоВАЗа» будет сменен

6 Февраля 2018 в 20:22
Глава «АвтоВАЗа» будет сменен

Глава «АвтоВАЗа» будет сменен ввиду назначения Николя Мора руководителем регионального подразделения «Renault», сообщил журналистам глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Мор был назначен на должность президента «АвтоВАЗа» в апреле 2016 года, сообщает РИА «Новости».

«Как дадут кандидатуру, будем знать. С нами должны согласовать это предложение», сказал Чемезов.

Публичное акционерное общество «АвтоВАЗ» — российская автомобилестроительная компания, крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе.

Ранее выпускал автомобили марки ВАЗ с наименованиями «Жигули», «Нива», «Спутник», «Samara», «Ока». Помимо перечисленных марок автомобилей на экспорт в некоторые страны мира поставлялись автомобили под маркой «Riva».

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