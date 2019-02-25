Понедельник
25 февраля
USD 65.51
EUR 74.33
Горячие новости

Глава АСИ готовит новый проект с первым победителем конкурса «Наставник»

25 Февраля 2019 в 14:14
Глава АСИ готовит новый проект с первым победителем конкурса «Наставник»

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в ходе визита в Великий Новгород навестила одного из первых победителей всероссийского конкурса «Наставник» Николая Варухина. Встреча состоялась в Морском центре его имени.

Как отметила Чупшева, в этот Центр приезжают ребята не только со всей России, но также из многих зарубежных стран, чтобы стать в будущем капитанами. По оценке самого капитана-директора клуба Николая Варухина, не менее половины выпускников потом осознанно выбирают эту профессию. Причём практика наставничества успешно работает в КЮМе уже на протяжении полувека. Николай Варухин в 1967 году создал клуб юных моряков, который с тех пор бессменно возглавляет. В клубе на берегу реки Волхов занимаются 650 курсантов за счет бюджета области.

Директор АСИ и руководитель Морского центра договорились о совместной работе над ещё одним всероссийским проектом по профориентации молодёжи посредством участия в реальных делах.

Второй Всероссийский Форум «Наставник» состоится в этом году в Москве в конце апреля.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.