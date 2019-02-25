Глава АСИ готовит новый проект с первым победителем конкурса «Наставник»

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в ходе визита в Великий Новгород навестила одного из первых победителей всероссийского конкурса «Наставник» Николая Варухина. Встреча состоялась в Морском центре его имени.

Как отметила Чупшева, в этот Центр приезжают ребята не только со всей России, но также из многих зарубежных стран, чтобы стать в будущем капитанами. По оценке самого капитана-директора клуба Николая Варухина, не менее половины выпускников потом осознанно выбирают эту профессию. Причём практика наставничества успешно работает в КЮМе уже на протяжении полувека. Николай Варухин в 1967 году создал клуб юных моряков, который с тех пор бессменно возглавляет. В клубе на берегу реки Волхов занимаются 650 курсантов за счет бюджета области.

Директор АСИ и руководитель Морского центра договорились о совместной работе над ещё одним всероссийским проектом по профориентации молодёжи посредством участия в реальных делах.

Второй Всероссийский Форум «Наставник» состоится в этом году в Москве в конце апреля.