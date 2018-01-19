Глава АИЖК рассказал об использовании высоких технологий

Генеральный директор АИЖК Александр Плутник принял участие в открытии офиса «Лаборатория будущего» на базе Росреестра. Также в мероприятии приняли участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин, заместитель министра экономического развития России – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф.



По словам Александра Плутника, необходимо переводить все сервисы в электронный вид, а также напомнил, что с 1 июля 2018 года в России заработает электронная ипотечная закладная.

«С точки зрения ипотеки перевод сервисов в электронный формат очевидно сокращает издержки банков на выдачу и сопровождение кредитов и оказывает влияние на снижение ставки», - отметил Плутник.

По его словам, АИЖК в своей деятельности активно использует современные технологии. Так, с 1 января в России заработала единая информационная система жилищного строительства наш.дом.рф, где можно найти информацию о строящихся объектах. Отдельный блок посвящен статистике по рынку ипотеки. Кроме того, в ближайшее время сервис позволит выбрать ипотечную программу и подать заявку на кредит.

Также, подчеркнул он, в настоящее время АИЖК и Минстрой России совместно с профессиональным сообществом работают над переводом в электронный вид размещения застройщиками проектных деклараций.

«Это позволит упростить работу строительных компаний и избавит их от необходимости подачи документов на объекты жилищного строительства в бумажном виде», - отметил Александр Плутник.

Глава АИЖК также напомнил, что в настоящее время взаимодействие Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства с Росреестром по подтверждению регистрации договоров участия в долевом строительстве происходит в режиме онлайн. Кроме этого, АИЖК и Росреестр дорабатывают систему, чтобы избавить застройщиков от необходимости подавать в Росреестр документы в бумажном виде.