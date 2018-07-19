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Гиперзвуковой «Авангард» поступил в серийное производство

19 Июля 2018 в 12:35
Гиперзвуковой «Авангард» поступил в серийное производство

Комплекс гиперзвуковых боевых блоков «Авангард» поступил в серийное производство. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве ответили, что разработка ракетного комплекса с планирующим крылатым боевым блоком завершена, передает RT.

Крылатый боевой блок совершает полет на высоте нескольких десятков километров с гиперзвуковой скоростью. Ее максимальное значение превосходит число Маха более чем в 20 раз. 

Комплекс «Авангард» поступит в распоряжение Домбаровского соединения РВСН, отмечают argumenti.ru.

Ранее президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи сообщил, что комплексы «Авангард» должны поступить на вооружение в 2019 году.

 

 

     

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