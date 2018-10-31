Гимнаст Далалоян завоевал золотую медаль в личном многоборье на ЧМ

22-летний гимнаст Артур Далалоян завоевал золото в личном многоборье на чемпионате мира в Дохе. Впервые в XXI веке представитель России сумел стать абсолютным чемпионом мира, передает ТАСС.

По итогам выступлений в шести дисциплинах спортсмен набрал 87,598 балла. Россиянин Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль, набрав 86,331 балла.

Ранее НСН сообщала, что сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в командных соревнованиях на чемпионате мира в столице Болгарии. Александра Солдатова, Дина и Арина Аверины в сумме за восемь упражнений набрали 161,325 балла. Это позволило им досрочно взять золото.

