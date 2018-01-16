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Гильермо дель Торо назвал сокровищем песню «Очи черные»

16 Января 2018 в 01:09

Режиссер Гильермо дель Торо в преддверии выхода в российский прокат фильма «Форма воды», который получил главный приз Венецианского фестиваля и «Золотой глобус», рассказал «Известиям» о национальных корнях творчества, любви к монстрам и иммигрантском прошлом.

Режиссер рассказал, почему пригласил актеров Евгения Акимова, Сергея Никонова и Алексея Панкратова на роли музыкантов. «Русский фольклор для меня имел очень большое значение. Поэтому я пригласил русских актеров на роли музыкантов. Песня «Очи черные» — это сокровище, где, собственно, и прячется ваша русская ДНК», — заметил Дель Торо.


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