Гильермо дель Торо назвал сокровищем песню «Очи черные»

Режиссер Гильермо дель Торо в преддверии выхода в российский прокат фильма «Форма воды», который получил главный приз Венецианского фестиваля и «Золотой глобус», рассказал «Известиям» о национальных корнях творчества, любви к монстрам и иммигрантском прошлом.

Режиссер рассказал, почему пригласил актеров Евгения Акимова, Сергея Никонова и Алексея Панкратова на роли музыкантов. «Русский фольклор для меня имел очень большое значение. Поэтому я пригласил русских актеров на роли музыкантов. Песня «Очи черные» — это сокровище, где, собственно, и прячется ваша русская ДНК», — заметил Дель Торо.



