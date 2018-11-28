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Гигантский бык обнаружен в Австралии

28 Ноября 2018 в 19:37
Гигантский бык обнаружен в Австралии

Необычайно большой размер позволил быку в Австралии избежать скотобойни. Как сообщает Sky News, черно-белый самец голштино-фризской породы по кличке Никерс весит 1,4 тонны, а его рост достигает 194 сантиметров. Он обитает на ферме около озера Престон.

Как говорит хозяин, бык очень популярен среди коров, которые постоянно вьются вокруг него. Никерс стал популярным после того, как его продемонстрировали в социальных сетях на фоне «низкорослых» сородичей.

Ранее телеведущий, зоолог и специалист по выживанию Тимофей Баженов прокомментировал в эфире НСН бегство зубров из Приокско-Террасного заповедника.


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