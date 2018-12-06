Гидрометцентр: Выпавший в Москве снег не растает до весны

Снег, выпавший в российской столице минувшей ночью, не растает до наступления весеннего тепла. Как пишет ТАСС, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Кроме того, специалист подчеркнул, что температура в столичном регионе начнет стремительно понижаться и уже к выходным ртутные столбики термометра зафиксируют отметку в десять градусов ниже нуля.

Метеорологи подчеркнули, что минувшей ночью в Москве выпало свыше 10% месячной нормы осадков. В результате высота сугробов в столице достигла 13 сантиметров, что стало рекордным значением для наступившей зимы.

Между тем, как отмечает RT, снегопад осложнил работу московских авиагаваней: в аэропортах задержаны и отменены десятки рейсов.

Сайт «Подмосковье Сегодня» подчёркивает, что за сутки в Московской области противогололедными реагентами обработали порядка 12 с половиной тысяч километров дорог, а это более 80% от региональной сети.