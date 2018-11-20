Гидрометцентр: Россию накроет новая волна холода

Синоптики предупредили жителей России о приближающемся похолодании. Как пишет «Свободная пресса», специалисты отметили, что понижения температур стоит ждать в ближайшие две недели. В частности, под влияние арктического циклона, попадут Ленинградская и Архангельская области. К похолоданию стоит подготовится и жителям Краснодарского края. Здесь столбики термометров в ночные часы могут опуститься до мину семи градусов.

Между тем, усиление снегопадов метеорологи прогнозируют в Поволжье, Воронежской и Липецкой областях.

Добавим, в ночь на понедельник столики термометров в некоторых районах Подмосковья опускались почти до минус 14-ти градусов. Об этом пишет сайт «Подмосковье Сегодня», ссылаясь на портал «Метеоновости». Синоптики подчёркивают, что самыми холодными оказались южные и восточные районы Московской области.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в эфире НСН, что рекордно теплый октябрь москвичам обеспечил мощный антициклон с высоким давлением.