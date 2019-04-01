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ГИБДД может запретить автошколам онлайн-занятия

1 Апреля 2019 в 09:58
ГИБДД может запретить автошколам онлайн-занятия

Госавтоинспекция разработала новую редакцию указа президента, который устанавливает полномочия ГИБДД. Поправки предполагают предоставление ведомству права проверять соблюдение автошколами требований «к учебно-материальной базе», сообщает Ura.ru.

Приказ МВД, согласно поручению вице-премьера Максима Акимова, планируется разработать уже в мае.

Предполагается, что после этого ГИБДД сможет усилить контроль над учебно-материальной базой автошкол и запретит проведение занятий по вождению в интернете. Уточняется, что сейчас образовательные фирмы часто с целью экономии переводят обучение в онлайн-режим, а также учат вождению на необорудованных площадках.

Ранее президент «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев в эфире НСН назвал бессмысленной проверку знаний ПДД при смене прав.

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