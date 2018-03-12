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Героя Украины вызвали на допрос

12 Марта 2018 в 23:29
Героя Украины вызвали на допрос

Повестки на допрос внефракционного народного депутата Украины, Героя Украины Надежды Савченко, которые должны состояться 13 и 15 марта, были переданы в аппарат Верховной рады, сообщила Служба безопасности Украины.

СБУ проводит досудебное расследование по подозрению Владимира Рубана в подготовке теракта и других преступлений. Савченко хотят допросить по делу в качестве свидетеля.

В пресс-службе Савченко заявили, что она находится в ПАСЕ с рабочим визитом и не получала повесток, передает «Интерфакс».

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