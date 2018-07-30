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Германия выдала России главного фигуранта дела об аргентинском кокаине

30 Июля 2018 в 15:46
Германия выдала России главного фигуранта дела об аргентинском кокаине

В Россию экстрадирован из Германии главный предполагаемый организатор поставок кокаина из Аргентины в РФ, бывший дипломат Андрей Ковальчук. Об этом ТАСС сообщил адвокат фигуранта уголовного дела Владимир Жеребенков.

По словам юриста, его подзащитный находится в СИЗО «Матросская тишина», ему предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. От дачи показаний Ковальчук отказался.

Напомним, зимой 2017 года завершилась международная операция по поимке наркодилеров. Партия кокаина общим весом в 362 килограмма была обнаружена в здании российского посольства в Буэнос-Айресе. После замены её муляжами наркоторговцев взяли с поличным при переправке товара в Россию.

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