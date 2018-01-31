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Германия разрешила строить «Северный поток – 2» в своих территориальных водах

31 Января 2018 в 14:43
Германия разрешила строить «Северный поток – 2» в своих территориальных водах

Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2» в своих территориальных водах. Об этом рассказали в пресс-службе компании Nord Stream 2. Документ был выдан горным ведомством Штральзунда.

Стоит отметить, что всего в территориальных водах ФРГ будет проложено 55 километров газопровода.

В настоящий момент продолжается получение разрешений на строительство «Северного потока – 2» на территории России, Дании, Финляндии и Швеции. Напомним, Росприроднадзор ранее выдал по трубопроводу положительное заключение, сообщает RT.

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