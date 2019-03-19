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Германия призвала «срочно прекратить» санкции против России

19 Марта 2019 в 16:39
Германия призвала «срочно прекратить» санкции против России

Депутат Бундестага Штефан Койтер призвал отменить европейские санкции по отношению к России, которые были наложены в связи с ситуацией в Крыму. Такое заявление он сделал в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума, пишет RT.

По заявлению Койтера, применение санкций являются неверным способом решения ситуации, которая сложилась в вопросах полуострова. Он добавил, что их принятие даже не было санкционировано ООН. Также депутат уточнил, что такая политика идет вразрез как с российскими, так и с немецкими экономическими интересами. В связи с этим, санкции по отношению к России он предложил отменить в срочном порядке.

Помимо этого, Койтер сообщил, что СМИ распространяют недостоверную информацию о полуострове Крым.

 

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