Германия призвала «срочно прекратить» санкции против России

Депутат Бундестага Штефан Койтер призвал отменить европейские санкции по отношению к России, которые были наложены в связи с ситуацией в Крыму. Такое заявление он сделал в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума, пишет RT.

По заявлению Койтера, применение санкций являются неверным способом решения ситуации, которая сложилась в вопросах полуострова. Он добавил, что их принятие даже не было санкционировано ООН. Также депутат уточнил, что такая политика идет вразрез как с российскими, так и с немецкими экономическими интересами. В связи с этим, санкции по отношению к России он предложил отменить в срочном порядке.

Помимо этого, Койтер сообщил, что СМИ распространяют недостоверную информацию о полуострове Крым.